Маршрут следования поезда 722Ч Вязьма — Москва
Маршрут следования поезда 722Ч Вязьма — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вязьма — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вязьма
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гагарин
08:11
08:13
57 км.
0 ч. 36 мин.
Можайск
08:48
08:50
123 км.
1 ч. 13 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
10:11
225 км.
2 ч. 36 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень быстрый и удобный поезд. Могу рекомендовать всем, кто ценит комфорт и любит свое время. Рекомендую брать купе. Сильно кайфанула.
Офигеть можно. Это первый поезд к которому даже придраться не за что. Буквально ВСЕ было отлично. Никакого песка, никаких посторонних запахов. Туалеты чистые, проводница улыбчивая, кофе вкусный. Фак, даже растерялся.
Розетки находятся высоковато. У меня был короткий шнур от ноутбука , не получалось подключать и сидеть там, где хочется.
Московские вокзалы это что-то с чем-то. Постоянно пробираешься сквозь дебри к своему поезду. В этот раз было точно также. Поезд нужно сказать отличный. Один из лучших на которых я когда-либо ездил. Благодарю.
Цены низкие, а поезда очень комфортные. Мне все понравилось, буду ездить еще. Гораздо удобнее чем автобусом по пробкам.