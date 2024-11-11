Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 723Ч Москва — Вязьма. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 723Ч Москва — Вязьма на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Вязьма с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
21:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Можайск
22:39
22:41
102 км.
1 ч. 23 мин.
Гагарин
23:18
23:20
168 км.
2 ч. 2 мин.
Вязьма
23:52
225 км.
2 ч. 36 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Вязьма Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Несомненно это один из лучших поездов на которых я в последнее время ездила. Самое главное что быстро едет. Доезжаешь быстрее и комфортнее чем на машине!!!
Билеты не кусаются по цене и очень комфортные условия. Плюс высокая скорость делают этот поезд лучшим в этом направлении. Я постоянно езжу на дачу на нем, уже забыл что такое ездить на автобусе. Очень доволен.
Туалет не работал, ходили в соседний вагон. Очень хорошо что был кондиционер потому что на улице было +25. Если бы не он то зажарились бы как на сковородке.
Езжу на этом поезде сутки через трое с работы. Всегда поездка одно удовольствие!!!! Села, включила наушники, подремала и уже дома.
Хотелось бы сделать замечание по поводу чистоты туалета. Очень хорошо что это биотуалет. Но все таки мыть стоит почаще. Даже в начале поездки было видно что он давно не мылся. Что было в конце сами понимаете. Еще и мусорка переполненая.