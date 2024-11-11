Маршрут следования поезда 724Ч Вязьма — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вязьма — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вязьма
14:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гагарин
15:00
15:02
57 км.
0 ч. 36 мин.
Можайск
15:38
15:40
123 км.
1 ч. 14 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
17:00
225 км.
2 ч. 36 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд насколько тихий быстрый и комфортный, что я поставил на сидение кофе и он вообще не пролился!!! Поезд не шатает из стороны в сторону как не которые вагоны на которых я ездил в Новгородском направлении. Очень хорошие вагоны.
Хотелось бы выразить отдельную благодарность проводнику Юрию который на протяжении всей поездки следил за нашим комфортом и старался сделать все.
Раньше ездили на машине по этому маршруту – в последнее время не выехать нормально. Постоянные пробки на подъезде к Москве. Поэтому пересели на этот вид транспорта и я ни сколько не жалею. Поезд гораздо круче!!
Очень приятные проводники, поезд не стоит на станциях и доезжает очень быстро. Спасибо всем работникам вагона за то что стараетесь угодить пассажирам.
Хочется сказать просто большое спасибо за хорошую работу. У меня претензий нет. Есть только пожелание вам хорошего здоровья и всех благ! Продолжайте в том же духе.