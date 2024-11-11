Маршрут следования поезда 731М Москва — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
07:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Можайск
08:29
08:30
102 км.
1 ч. 14 мин.
Гагарин
09:08
09:09
168 км.
1 ч. 53 мин.
Вязьма
09:41
09:44
225 км.
2 ч. 26 мин.
Сафоново
10:26
10:27
293 км.
3 ч. 11 мин.
Ярцево
10:49
10:50
330 км.
3 ч. 34 мин.
Смоленск
Центральный
11:25
379 км.
4 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Кресла просто ужас!!! Во-первых друг к другу повернуты. Ехать некомфортно. Во вторых неудобные до жути. Спина болела так, что невозможно было нормально ехать. Если бы не они – то в целом еще было бы нормально.
Поезд до Смоленска валит за 4 часа. На чем еще можно так быстро добраться? А ни на чем! И при этом цены адекватные. Не заламливают сильно.
Езжу на этом поезде в Смоленск периодически к родственникам. Поезд очень достойный. Всегда исполнительные проводники и хорошее обслуживание. Иногда бывает в туалете грязновато, но это редкости.
После того как открыла для себя ласточку – вы меня не загоните ни в автобус ни в автомобиль. Очень хороший поезд. Быстро едет и никогда не опаздывает.
Если бы еще были нормальные пассажиры то цены бы не было этому поезду. Иногда едут ну такие уже чучмеки что ехать рядом противно.