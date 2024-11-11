Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 733М Москва — Смоленск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 733М Москва — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
15:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Можайск
17:03
17:04
102 км.
1 ч. 6 мин.
Гагарин
17:41
17:42
168 км.
1 ч. 44 мин.
Вязьма
18:12
18:15
225 км.
2 ч. 15 мин.
Сафоново
18:55
18:56
293 км.
2 ч. 58 мин.
Ярцево
19:17
19:18
330 км.
3 ч. 20 мин.
Смоленск
Центральный
19:54
379 км.
3 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне было чисто и спокойно. Пассажиры тоже нормальные. Быдла не было. Поездка пролетела очень незаметно. Кажется всего 4 часа а пролетели как час.
Выбесил мужчина который постоянно причмокивал каждые 5 минут. Через час у меня уже глаз дергался. Некоторые пассажиры вообще неадекватные.
Если бы еще кресла были не друг напротив друга, а друг ЗА другом, то было бы сильно комфортнее ехать на мой взгляд. А так приходится сидеть лицом к лицу и неловко.
Не пожалел что взял билеты на этот поезд. Скорость – это то ради чего стоит ехать на этом поезде не смотря даже на некоторые неудобства которые могут быть в вагоне. У меня например было что-то не то с креслом но и фиг бы с ним.
Идеальный поезд! Просто высший бал хочу ему поставить! Всегда чисто и уютно. Плюс едет очень быстро. Одно удовольствие на таком кататься.