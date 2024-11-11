Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 734М Смоленск — Москва.
Маршрут следования поезда 734М Смоленск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
13:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярцево
13:55
13:56
49 км.
0 ч. 36 мин.
Сафоново
14:21
14:22
86 км.
1 ч. 2 мин.
Вязьма
15:04
15:07
154 км.
1 ч. 45 мин.
Гагарин
15:36
15:37
211 км.
2 ч. 17 мин.
Можайск
16:23
16:24
277 км.
3 ч. 4 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
17:35
379 км.
4 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я часто езду на этом поезде – вообще супер поезд. Только не могу понять одного – для чего вообще при посадке рядом с проверяющим билеты стоит еще какой-то мужчина. Это что, охрана??? Для чего? Вообще странно.
Спасибо за приятную поездку на этом замечательном поезде! Меня в нем устраивает все, особенно время прибытия и отправления. Жаль только нет интернета, так бы можно было бы посидеть позалипать.
Цена за билет поднимается с каждым месяцем, а комфорт не поднимается вовсе. Хотелось бы наверное видеть в поезде хотя бы вайфай.
Езжу к зятю на этом поезде периодически. Проводницы всегда приветливые. Бывают проблемы с туалетом. Тогда собираются очереди. Главное не берите билет рядом с туалетом и все будет нормально.
Почему-то вагон сильно трясло хотя до этого несколько раз ездила по этим направлениям и было все ок. Видимо мне не повезло и попался какой-то ненормальный вагон.