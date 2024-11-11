Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 735М Москва — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Можайск
13:06
13:07
102 км.
1 ч. 6 мин.
Гагарин
13:44
13:45
168 км.
1 ч. 44 мин.
Вязьма
14:18
14:21
225 км.
2 ч. 18 мин.
Сафоново
15:01
15:02
293 км.
3 ч. 1 мин.
Ярцево
15:24
15:25
330 км.
3 ч. 24 мин.
Смоленск
Центральный
16:02
379 км.
4 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне было до жути холодно. Все сидели в куртках и грелись потому что отопление все время дороге не работало. Персонал при этом ни о чем не предупредил при посадке. Считаю это недопустимым.
Вагон нормальный только хотелось бы чтобы все-таки была какая-то возможность приобрести билеты в вагоны, где нет детей. Потому что всю дорогу слушать эти крики и вопли меня если честно задолбало.
Очень хороший поезд и чистый вагон. В туалете было мыло и бумага, все чистенько. Поезд едет очень быстро. Поэтому добираешься за считанные часы. Я очень довольна поездкой и рекомендую ее.
Очень правильно сделали, что запустили этот поезд на линию, потому что нужно иногда быстро добраться до места назначения, а пилить по 8-10 часов вообще не прикольно
Поездкой доволен, она прошла успешно. Не к чему придраться. За те деньги которые стоит билет это отличный вариант.