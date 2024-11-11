Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 736Г Москва — Ковров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ковров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
21:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
22:26
22:28
82 км.
1 ч. 8 мин.
Владимир
23:20
23:22
179 км.
2 ч. 2 мин.
Ковров 1
23:55
239 км.
2 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В туалете подстерегал нежданчик. Я хотела помыть руки, уже набрала жидкого мыла а оказалось что в кране нет воды.
Если не придираться к мелочам и деталям могу сказать в целом что поездка очень даже неплохая. Поезд не убитый, это радует. В вагоне было чисто. Сидения не особо удобные но выбирать не приходится.
Мы с дочкой наслаждались поездкой. Она у меня очень любит ездить на поезде. Поддувало немного от окна. Жаль что нет никаких столиков на которых можно было бы разложиться и порисовать, например, ребенку.
Пассажир сзади постоянно кашлял как туберкулезник какой-то. Впервые я когда ехал на этом поезде пожалел и подумал что лучше бы ехал на какой-нибудь машине. А то как оказывается можно и подхватить что-то нехорошее в дороге.
Проехала я вчера на этом поезде. Что могу сказать по поводу поездки. Очень была удивлена тем, что было чисто. Ожидала от поезда такого уровня больше грязи. Также довольно неплохое место было. Так что смело можно ставить этому составу 7 из 10.