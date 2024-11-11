Маршрут следования поезда 736М Смоленск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
18:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярцево
18:59
19:01
49 км.
0 ч. 38 мин.
Сафоново
19:24
19:27
86 км.
1 ч. 3 мин.
Вязьма
20:11
20:14
154 км.
1 ч. 50 мин.
Гагарин
20:48
20:50
211 км.
2 ч. 27 мин.
Можайск
21:30
21:31
277 км.
3 ч. 9 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
22:49
379 км.
4 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде снова было холодно. Хотя я несколько раз просила проводницу сделать потеплее – ничего не поменялось. Считаю что это недопустимо.
В поезде было хорошо. Поездка прошла успешно. Хотелось бы чтобы все таки подключили интернет в дороге потому что столько часов ехать не знаешьчем себя занять
Я считаю, что единственный плюс этого поезда – это то что он быстро едет. Во всех остальных моментах есть еще куда стремиться. Хотя бы поменять кресла на более приспособленные для долгосрочных поездок.
Спасибо за обслуживание. На поездку и комфорт в ней сильно влияют пассажиры которые находятся рядом. В данном случае ехал дед какой-то который лука объелся. Всю дорогу пришлось нюхать этот отвратительный аромат.
В вагоне сильно поддувает из окна. И это не первый раз. Осенью когда уже не так тепло это очень сильно заметно и имеет большое значение!!!!!!!!!!