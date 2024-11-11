Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 737А Москва — Брянск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 737А Москва — Брянск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брянск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
06:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга
Сергиев Скит
08:50
08:53
162 км.
2 ч. 0 мин.
Сухиничи
Главные
09:42
09:46
234 км.
2 ч. 52 мин.
Брянск Орловский
10:55
343 км.
4 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Если бы в вагоны была добавлена современная техника (телевизоры или ХОТЯ БЫ радио), то ехать было бы гораздо приятнее и интереснее. Но этого не происходит. Поэтому приходятся довольствоваться тем, что есть по факту.
Обслуживание выше всяких похвал!!! Приятные проводницы, я ставлю 10 из 10! Вежливые и улыбчивые. Принесли кофе, как просил.
Вагон старый и добитый. Персонал замученный. Видно что после предыдущей поездки особо в вагоне не убирались, потому что на полу от предыдущих пассажиров валялись бумажки всякие от конфет и фантиков.
В вагоне было дико холодно. Ветер буквально свистал через все щели. Проводницы сами себе где-то ходят. Не дозваться. Я думал что будет получше.
На подголовниках установлены специальные одноразовые накидки. Все чинно и хорошо. Доехала без проблем. Мне вообще все понравилось. Поезд замечательный.