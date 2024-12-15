Маршрут следования поезда 737М Москва — Смоленск
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 737М Москва — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
19:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Можайск
20:39
20:41
102 км.
1 ч. 21 мин.
Гагарин
21:19
21:21
168 км.
2 ч. 1 мин.
Вязьма
21:53
21:56
225 км.
2 ч. 35 мин.
Сафоново
22:38
22:41
293 км.
3 ч. 20 мин.
Ярцево
23:03
23:05
330 км.
3 ч. 45 мин.
Смоленск
Центральный
23:41
379 км.
4 ч. 23 мин.
