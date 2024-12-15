Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Смоленск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
07:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярцево
08:06
08:08
49 км.
0 ч. 37 мин.
Сафоново
08:32
08:35
86 км.
1 ч. 3 мин.
Вязьма
09:17
09:20
154 км.
1 ч. 48 мин.
Гагарин
09:55
09:57
211 км.
2 ч. 26 мин.
Можайск
10:33
10:35
277 км.
3 ч. 4 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
11:51
379 км.
4 ч. 22 мин.
