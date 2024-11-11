Маршрут следования поезда 739А Москва — Брянск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брянск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
13:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга
Сергиев Скит
15:41
15:44
162 км.
2 ч. 0 мин.
Сухиничи
Главные
16:33
16:37
234 км.
2 ч. 52 мин.
Брянск Орловский
17:46
343 км.
4 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо. Поезд очень понравился. Внутри приятная уютная атмосфера. То что нужно для приятного путешествия. Я его рекомендую.
Что за дичь – отправление задержали на целый час причем вообще никак не проинформировали об этом пассажиров! Сам сиди и гадай почему не едем. Я не понимаю – это так сложно предупредить по громкой связи и сказать что отправление задерживается на некоторое время???? Язык может отвалится????
Новые хорошие вагоны. Проводница тоже очень старалась угодить пассажирам. Во время дороги все время работал стабильно интернет. Вот это понимаю – уровень на 5+!
Хорошие вагоны в поезде тем не менее не отменяют и некоторых недочетов которые всплыли во время поездки. Не работали вообще автоматы с напитками. В частности хотел попить кофе – фиг вам.
Минус поездки был в том что дверь туалете не закрывалась плотно и оттуда постоянно притягивало не самые приятные ароматы. Кажется мелочь а поездка считай испорчена.