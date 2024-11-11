Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 740А Брянск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 740А Брянск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брянск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брянск Орловский
13:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сухиничи
Главные
14:36
14:40
109 км.
1 ч. 13 мин.
Калуга
Сергиев Скит
15:29
15:32
181 км.
2 ч. 6 мин.
Москва
Киевский Вокзал
17:31
343 км.
4 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехал в вагоне и почему-то его очень сильно трясло! Как будто мы едем не по рельсам а по какой-то проселочной дороге. Ощущение не из приятных. Проводница тоже вызывала вопросы. Была вся помятая, как будто бухала несколько суток.
Поездка прошла хорошо. Но в поезде было холодно очень. Дуло с окна. Сами по себе вагоны не новые. Но внутри чисто.
Билеты не дорогие. Персонал адекватный. Поезд едет не долго. Так что даже незначительные мелочные вещи которые доставляли дискомфорт можно было потерпеть.
Спасибо за поездку. Ехала с мамой и двумя детьми. Поездка прошла в целом хорошо. Проводница доброжетательная. Но конечно вагоны не сильно подготовлены для перевозки детей. Очень много острых углов.
Благодарю за поездку. Попалась хорошая компания, поэтому путешествие прошло замечательно.