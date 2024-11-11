Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 742В Брянск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брянск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брянск Орловский
19:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сухиничи
Главные
20:15
20:19
109 км.
1 ч. 13 мин.
Калуга
Сергиев Скит
21:08
21:11
181 км.
2 ч. 6 мин.
Москва
Киевский Вокзал
23:10
343 км.
4 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень внимательное отношение ко всем пассажирам. В вагоне было чуть-чуть прохладно. Потому что ехали в межсезонье. Хочу заметить что было очень чисто. И все сделано как полагается.
Как только садишься в этот поезд можешь забыть о том, что будет связь и интернет. Столько раз на этом поезд ездил и постоянно было именно так.
Обслуживание отличное. В вагоне чистота и комфорт. Для хорошей поездки по-моему больше ничего не нужно. Билеты брала через интернет что очень удобно. Не нужно как раньше торчать в очереди. Поездка супер.
В туалете хотелось бы видеть просто нормальные салфетки а не рулонище бумажных полотенех которые невозможно оторвать. Неудобно! Поездка замечательная. Все прошло очень хорошо.
Очень хорошо что у каждого есть столик и есть куда ноги вытянуть. Я ехал в 3 вагоне. Была у нас отличная проводница. Ей отдельный респект за чистоту внутри и хорошее отношение. Когда все хорошо нечего и написать.