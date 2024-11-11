Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 743Ч Москва — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
09:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гагарин
11:41
11:44
164 км.
1 ч. 45 мин.
Вязьма
12:17
12:20
221 км.
2 ч. 21 мин.
Сафоново
12:58
13:01
289 км.
3 ч. 2 мин.
Ярцево
13:23
13:26
326 км.
3 ч. 27 мин.
Смоленск
Центральный
14:03
375 км.
4 ч. 7 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Смоленск Распечатать расписание поезда