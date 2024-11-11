Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7526 Пукса — Архангельск
15:22
5 ч. 3 мин.
20:25
29
Маршрут следования поезда 7526 Пукса — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пукса — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пукса
15:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Плесецкая
15:31
15:37
11 км.
0 ч. 9 мин.
Шелекса
15:51
15:53
31 км.
0 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 943км
16:00
16:01
37 км.
0 ч. 38 мин.
Емца
16:15
16:17
50 км.
0 ч. 53 мин.
Юрьевский Рубеж
16:25
16:26
59 км.
1 ч. 3 мин.
Кухтоозерский
16:28
16:29
60 км.
1 ч. 6 мин.
Великоозерский
16:37
16:38
70 км.
1 ч. 15 мин.
Летнеозерский
16:47
16:49
80 км.
1 ч. 25 мин.
Обозерская
17:00
17:11
88 км.
1 ч. 38 мин.
Пермилово
17:27
17:28
106 км.
2 ч. 5 мин.
Малька
17:42
17:43
124 км.
2 ч. 20 мин.
Холмогорская
17:50
17:51
130 км.
2 ч. 28 мин.
Лиственничный
18:03
18:04
139 км.
2 ч. 41 мин.
Разъезд 1059км
18:09
18:10
142 км.
2 ч. 47 мин.
Ломовое
18:20
18:38
150 км.
2 ч. 58 мин.
Разъезд 1076км
18:47
18:48
159 км.
3 ч. 25 мин.
Тундра
19:00
19:01
165 км.
3 ч. 38 мин.
Брусеница
19:20
19:21
180 км.
3 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 1106км
19:27
19:28
185 км.
4 ч. 5 мин.
Илес
19:32
19:37
187 км.
4 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 1113км
19:43
19:44
190 км.
4 ч. 21 мин.
Исакогорка
19:50
19:54
194 км.
4 ч. 28 мин.
Депо
19:57
19:58
195 км.
4 ч. 35 мин.
Бакарица
20:03
20:04
198 км.
4 ч. 41 мин.
Лесозавод
20:08
20:09
200 км.
4 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 1127км
20:12
20:13
201 км.
4 ч. 50 мин.
Смольный Буян
20:19
20:21
204 км.
4 ч. 57 мин.
Архангельск-Город
20:25
206 км.
5 ч. 3 мин.
