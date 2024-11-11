Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 801С Краснодар — Сочи. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 801С Краснодар — Сочи на карте со всеми остановками
Расписание поезда Краснодар — Сочи с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Краснодар 1
19:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Горячий Ключ
19:48
19:53
42 км.
0 ч. 46 мин.
Туапсе
21:27
21:32
103 км.
2 ч. 25 мин.
Шепси
21:45
21:47
111 км.
2 ч. 43 мин.
Лазаревская
22:15
22:17
130 км.
3 ч. 13 мин.
Лоо
23:01
23:03
162 км.
3 ч. 59 мин.
Дагомыс
23:12
23:13
169 км.
4 ч. 10 мин.
Сочи
23:27
23:32
178 км.
4 ч. 25 мин.
Хоста
23:48
23:49
191 км.
4 ч. 46 мин.
Адлер
23:58
00:08
199 км.
4 ч. 56 мин.
Аэропорт Сочи
00:17
201 км.
5 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Краснодар → Сочи Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в 6 вагоне – в туалет не зайти, неприятный запах, туалетной бумаги не было, вода тоже закончилась!!! На полу грязь и мокро. Я такого треша давно не видела, чтобы в поезде был!!!
В вагоне кондиционер дул очень сильно, так что замерз. После поездки на второй день появился насморк и горло начало болеть. Нельзя так сильно выхолаживать в жару людей!!! Проводницы в мыле. Носились туда сюда.
Неудобно, что в вагоне сильно яркий свет. Как захочешь подремать, так не получится, потому что даже с закрытыми глазами видно что светло. Совет – возите с собой маски, чтобы можно было на глаза надеть и спать.
Очень печально что в поезде не предусмотрено отдельного вагона для пассажиров с детьми. Из-за этого вынуждены страдать другие пассажиры и терпеть детские вопли и беготню по вагону.
Неудобные сидения. После почти 5 часов у меня сильно болела поясница, хотя до этого никогда такого не замечала за собой. Проводница одна на 2 вагона (а может и больше) – постоянно была где-то и носилась туда-сюда.