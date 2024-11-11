Маршрут следования и продажа билетов
17
Маршрут следования поезда 808Э Сочи — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сочи — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Аэропорт Сочи
01:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
02:07
02:13
2 км.
0 ч. 9 мин.
Хоста
02:22
02:23
10 км.
0 ч. 24 мин.
Сочи
02:41
02:46
23 км.
0 ч. 43 мин.
Дагомыс
02:59
03:02
32 км.
1 ч. 1 мин.
Лоо
03:11
03:16
39 км.
1 ч. 13 мин.
Лазаревская
03:53
03:58
71 км.
1 ч. 55 мин.
Шепси
04:22
04:23
90 км.
2 ч. 24 мин.
Туапсе
04:35
04:41
98 км.
2 ч. 37 мин.
Горячий Ключ
06:10
06:15
159 км.
4 ч. 12 мин.
Краснодар 1
07:26
07:31
201 км.
5 ч. 28 мин.
Краснодар 2
07:40
07:42
204 км.
5 ч. 42 мин.
Тимашевская-Обход
08:30
08:31
268 км.
6 ч. 32 мин.
Каневская
09:03
09:04
318 км.
7 ч. 5 мин.
Староминская-Тимашевск
09:36
09:37
365 км.
7 ч. 38 мин.
Батайск
10:38
10:39
452 км.
8 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
10:54
462 км.
8 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Поездка не понравилась. Я ехала с мужем, рост мужа 198 см. Ему было очень неудобно сидеть на эти сидениях. Ноги вытянуть некуда, все онемело. Сидения нельзя откинуть даже на чуть-чуть.
Поезд очень чистый и комфортный. Проводница приятная женщина. Поездка мне очень понравилась. Пассажиры, к слову, тоже попались вполне адекватными.
Хочу отметить что в вагоне была очень хорошая шумоизоляция. Не было слышно никаких посторонних шумов и звуков. Все было как нужно. Рекомендую
Время отправления не очень удобное. Также после сидения больше часа в креслах, которые были там, начинает ныть поясница и хочется разогнуться, но седлать это почти невозможно из-за малого места между сидениями
Комфортный поезд. Также на мой взгляд столики вообще не нужны. С ними очень мало места. И сидения слишком жесткие. Я бы сделал помягче. В остальном никаких вопросов нет.