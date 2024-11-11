Маршрут следования поезда 808С Ростов-на-Дону — Сочи на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Сочи с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
17:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
17:27
17:28
10 км.
0 ч. 18 мин.
Староминская-Тимашевск
18:24
18:25
97 км.
1 ч. 15 мин.
Каневская
18:55
18:56
144 км.
1 ч. 46 мин.
Тимашевская-Обход
19:28
19:29
194 км.
2 ч. 19 мин.
Краснодар 2
20:13
20:16
258 км.
3 ч. 4 мин.
Краснодар 1
20:25
20:30
261 км.
3 ч. 16 мин.
Горячий Ключ
21:14
21:19
303 км.
4 ч. 5 мин.
Туапсе
22:57
23:20
364 км.
5 ч. 48 мин.
Шепси
23:32
23:37
372 км.
6 ч. 23 мин.
Лазаревская
00:03
00:04
391 км.
6 ч. 54 мин.
Лоо
00:41
00:42
423 км.
7 ч. 32 мин.
Дагомыс
00:51
00:52
430 км.
7 ч. 42 мин.
Сочи
01:06
01:11
439 км.
7 ч. 57 мин.
Хоста
01:27
01:28
452 км.
8 ч. 18 мин.
Адлер
01:37
01:42
460 км.
8 ч. 28 мин.
Аэропорт Сочи
01:51
462 км.
8 ч. 42 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Пока ехали я реально замерзла!!!!!!! Зачем врубать так сильно кондиционер? На второй день после поездки горло очень сильно осипло, пришлось ставить компрессы.
Я брал для себя специально бизнес, чтобы можно было как нормальный человек отдохнуть и проехать с комфортом. Однако этого не получилось сделать, потому что это был не бизнес класс а проходной двор мать вашу. Туда-сюда.
Очень неудобные кресла в поезде. Да поменяйте вы их на что-то получше уже, сколько можно!? 4 часа боли и страданий кот как я могу сказать про этот поезд. Я уже себе и подушечку для шеи купила – без толку.
Хотелось бы увидеть отдельный вагон с супер ВИП сидениями, чтобы была возможность взять себе очень хорошие условия. Рядом ехали какие-то ребята бомжацкой наружности, от которых сильно воняло потом. Просто чтобы ограничить себя от подобных людей, брал бы билеты в этот вагон.
Вежливые проводники и прекрасный персонал. Поезд едет быстро и не гремит. Билеты можно было бы немного подешевле сделать. Как мне кажется перебрали.