Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 810М Бийск — Барнаул. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 810М Бийск — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Бийск — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Бийск
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зональный
13:54
13:56
21 км.
0 ч. 24 мин.
Буланиха
14:12
14:14
37 км.
0 ч. 42 мин.
Загайново
14:26
14:28
51 км.
0 ч. 56 мин.
Большая Речка
14:42
14:44
60 км.
1 ч. 12 мин.
Гордеево
15:05
15:07
74 км.
1 ч. 35 мин.
Овчинниково
15:21
15:23
85 км.
1 ч. 51 мин.
Кузнечная(Оп 3 км
16:02
16:04
131 км.
2 ч. 32 мин.
Барнаул
16:24
145 км.
2 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Бийск → Барнаул Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде:
Обычный поезд. Хотелось бы, чтобы было почище, особенно в туалете. Очень грязно видно что убираются редко. И это оставляет не самое лучшее впечатление о поездке.
В вагоне было много песка, когда садились на полу в углу валялись какие-то фантики от конфет видимо от предыдущих пассажиров. Стоимость билета за такой бардак завышена
Благодарю работников поезда за уютные вагоны и хорошее времяпровождение. Поездка прошла незаметно за чтением книги. В вагоне было немного жарковато потому что на окнах не было штор.
Хороший поезд. Много раз на нем ездил. Конечно не новый. Новые на эти направления никогда не пускают. Однако вполне ухоженный и достойный.
Проводник помог мне поднять сумки при входе в вагон. За что ему большое спасибо. Я бы сама не справилась. Брала с собой два больших чемодана и сумку. Хорошо что меня встречали.