Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 814Э Майкоп — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Майкоп — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Майкоп
16:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белореченская
16:33
16:42
22 км.
0 ч. 23 мин.
Хадыженская
17:41
17:43
70 км.
1 ч. 31 мин.
Туапсе
19:10
19:24
119 км.
3 ч. 0 мин.
Шепси
19:36
19:37
127 км.
3 ч. 26 мин.
Лазаревская
20:01
20:06
146 км.
3 ч. 51 мин.
Лоо
20:44
20:55
178 км.
4 ч. 34 мин.
Дагомыс
21:03
21:04
185 км.
4 ч. 53 мин.
Сочи
21:17
21:22
194 км.
5 ч. 7 мин.
Хоста
21:39
21:40
207 км.
5 ч. 29 мин.
Адлер
21:49
215 км.
5 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Майкоп → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Самый хороший электропоезд на котором я ездила. Едет очень быстро. Вагоны тоже не старые. Проводница очень старалась угодить всем пассажирам и у нее это неплохо получалось. Недостатком могу считать малое количество места между сидениями.
Ехал с детьми на этом поезде 14.07.2020 в вагоне было не жарко. Проводницы очень отзывчивые и приветливые. Обслуживание на 8 из 10. Сам поезд на 9 из 10.
К преимуществам поезда можно отнести чистые туалеты, работающие кондиционеры и хорошее обслуживание со стороны проводников. К недостаткам- неудобные сидения которые не откидываются даже на чуть-чуть и высокая стоимость билета.
Хороший поезд. Быстро и с ветерком. Минус – не было розеток чтобы можно было нормально посидеть на месте за ноутбуком. Через час села батарея не знал что делать всю дорогу.
Кофе не вкусный, персонал нагрубил!!!! Впервые такое со мной. Всегда ласточка была примером.