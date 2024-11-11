Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 814С Адлер — Майкоп на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Майкоп с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
06:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
07:05
07:06
8 км.
0 ч. 9 мин.
Сочи
07:24
07:26
21 км.
0 ч. 28 мин.
Дагомыс
07:40
07:44
30 км.
0 ч. 44 мин.
Лоо
07:53
07:55
37 км.
0 ч. 57 мин.
Лазаревская
08:54
08:57
69 км.
1 ч. 58 мин.
Шепси
09:19
09:21
88 км.
2 ч. 23 мин.
Туапсе
09:33
09:43
96 км.
2 ч. 37 мин.
Хадыженская
11:02
11:04
145 км.
4 ч. 6 мин.
Белореченская
12:09
12:15
193 км.
5 ч. 13 мин.
Майкоп
12:41
215 км.
5 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка очень комфортная! Все понравилось! Особенно проводники! Сразу видно что работают профессионалы своего дела! Нам принесли кофе через 5 минут после того как мы его заказали. Супер!
Сидения не раскладываются! За 5 часов так сильно затекают все кости, что невозможно в конце уже терпеть. Кроме того некуда вытянуть ноги. С моим ростом это непреемлемо.
Заказали кофе – принесли очень горячий, но поставить его было некуда, так как не было стола. Это минус. Но вообще если сравнивать с теми поездами, которые ездят сейчас по РЖД то у нас был поезд повышенной комфортности.
Ехала с мамой и сыном. Нам поездка понравилась. Самое главное что в вагоне была очень комфортная для езды температура. Я ненавижу, когда в вагоне жарко и нечем дышать. В нашем случае все было очень хорошо.
Персонал местами бывает грубоват. Плюс не совсем удобные сидения. В остальном все было хорошо. Поезд чистый и туалеты убраны.