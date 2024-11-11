Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 815С Краснодар — Роза Хутор (Красная Поляна).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
07:09
5 ч. 46 мин.
12
Маршрут следования поезда 815С Краснодар — Роза Хутор (Красная Поляна) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Краснодар — Роза Хутор (Красная Поляна) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Краснодар 1
07:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Горячий Ключ
08:00
08:05
42 км.
0 ч. 51 мин.
Туапсе
09:41
09:51
103 км.
2 ч. 32 мин.
Шепси
10:04
10:05
111 км.
2 ч. 55 мин.
Лазаревская
10:29
10:31
130 км.
3 ч. 20 мин.
Лоо
11:09
11:10
162 км.
4 ч. 0 мин.
Дагомыс
11:18
11:20
169 км.
4 ч. 9 мин.
Сочи
11:33
11:50
178 км.
4 ч. 24 мин.
Хоста
12:07
12:08
191 км.
4 ч. 58 мин.
Адлер
12:18
12:22
199 км.
5 ч. 9 мин.
Эсто-Садок
12:49
12:50
236 км.
5 ч. 40 мин.
Роза Хутор
12:55
239 км.
5 ч. 46 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Краснодар → Роза Хутор (Красная Поляна) Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде недостаточная шумоизоляция! Все что на улице слышно и некомфортно ехать. Считаю что за такие деньги можно было бы сделать получше.
Все понравилось! Вагоны чистые и считай новые. Попросили кофе – нам принесли но с некоторой задержкой. Поездка в целом понравилась.
Из всех пассажиров только одна я была в маске))) Вот вам и пандемия! Вагоне вряд ли кто-то дезинфецировал. Хотя в туалете было мыло и средство для дезинфекции рядом.
Я ехал в 10 вагоне. У нас был мировой проводник! Я очень удивлен был уровнем сервиса и общения с пассажирами. Наверное их где-то специально обучали, потому что раньше такого не было.
Чисто и уютно. Немного душновато. Было много людей, наверное вентиляция не справлялась. Поезд едет быстро и плавно. Вагон не трясет по дороге. Хотя меня иногда и укачивает – в ласточках ни разу этого не было.