Маршрут следования поезда 816С Роза Хутор (Красная Поляна) — Краснодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Роза Хутор (Красная Поляна) — Краснодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Роза Хутор
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Эсто-Садок
17:04
17:05
3 км.
0 ч. 4 мин.
Адлер
17:31
17:36
40 км.
0 ч. 31 мин.
Хоста
17:49
17:50
48 км.
0 ч. 49 мин.
Сочи
18:09
18:16
61 км.
1 ч. 9 мин.
Дагомыс
18:31
18:33
70 км.
1 ч. 31 мин.
Лоо
18:42
18:46
77 км.
1 ч. 42 мин.
Лазаревская
19:24
19:29
109 км.
2 ч. 24 мин.
Шепси
19:55
19:56
128 км.
2 ч. 55 мин.
Туапсе
20:09
20:14
136 км.
3 ч. 9 мин.
Горячий Ключ
21:49
21:54
197 км.
4 ч. 49 мин.
Краснодар 1
22:49
239 км.
5 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехали на этом поезде 17.06.2021 года. В 5 вагоне. Было все вроде бы хорошо, пока не зашли в туалет. А там было очень грязно и на полу валялась использованная туалетная бумага. Все впечатление о поездке подпортилось….
В вагоне было душно. Из-за большого количества пассажиров – вентиляция и кондикионер не справлялись с охлаждением. Проводники когда все забито очень долго несут еду. Заказывали кофе – принесли только через 30 минут, когда уже перехотелось.
Одна розетка на 12 человек плюс неудобные кресла. И это в 21 веке в поезде такого класса!!! Это же электро поезд. Неужели так сложно поставить нормальные розетки???
Столиков нет, а еду предлагают. Я бы может быть и хотел заказать себе чай, но куда его ставить? Соседу на коленки? Ожидал немного большего.
Спасибо за классную поездку! Особенно Анастасии – проводнице, которая старалась сделать нашу дорогу приятной и комфортной. Также советую брать билеты заранее, чтобы не сидеть не рядом с туалетом, а на нормальном месте.