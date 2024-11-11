Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 817С Кропоткин (ст. Кавказская) — Краснодар. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
1 ч. 58 мин.
12:25
5
Маршрут следования поезда 817С Кропоткин (ст. Кавказская) — Краснодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кропоткин (ст. Кавказская) — Краснодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кавказская
10:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гречишкино
10:54
10:57
31 км.
0 ч. 27 мин.
Усть-Лабинская
11:30
11:31
72 км.
1 ч. 3 мин.
Пашковская
12:09
12:10
120 км.
1 ч. 42 мин.
Краснодар 1
12:25
130 км.
1 ч. 58 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Кропоткин (ст. Кавказская) → Краснодар Распечатать расписание поезда