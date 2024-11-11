10:35
11 ч. 22 мин.
21:57
15
Маршрут следования поезда 819В Петрозаводск — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
10:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свирь
12:05
12:11
93 км.
1 ч. 30 мин.
Подпорожье
12:20
12:21
98 км.
1 ч. 45 мин.
Лодейное Поле
12:49
12:50
131 км.
2 ч. 14 мин.
Волховстрой 2
14:11
14:12
242 км.
3 ч. 36 мин.
Ирса
15:00
15:01
299 км.
4 ч. 25 мин.
Чудово-Московское
15:38
15:48
337 км.
5 ч. 3 мин.
Подберезье
16:25
16:31
387 км.
5 ч. 50 мин.
Великий Новгород
Вокзал
16:56
17:50
407 км.
6 ч. 21 мин.
Батецкая
18:57
19:04
462 км.
8 ч. 22 мин.
Уторгош
19:38
19:40
502 км.
9 ч. 3 мин.
Сольцы
19:52
19:55
518 км.
9 ч. 17 мин.
Дно
20:26
20:32
556 км.
9 ч. 51 мин.
Порхов
21:02
21:03
582 км.
10 ч. 27 мин.
Псков
Пассажирский
21:57
651 км.
11 ч. 22 мин.
