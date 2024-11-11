Маршрут следования и продажа билетов
11:05
2 ч. 55 мин.
14:00
8
Маршрут следования поезда 821У Бологое — Старая Русса на карте со всеми остановками
Расписание поезда Бологое — Старая Русса с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Бологое-Московское
11:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Едрово
11:30
11:32
25 км.
0 ч. 25 мин.
Валдай
11:53
11:56
48 км.
0 ч. 48 мин.
Лычково
12:46
12:48
98 км.
1 ч. 41 мин.
Кневицы
13:01
13:03
108 км.
1 ч. 56 мин.
Пола
13:23
13:24
131 км.
2 ч. 18 мин.
Парфино
13:38
13:40
143 км.
2 ч. 33 мин.
Старая Русса
14:00
159 км.
2 ч. 55 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Бологое → Старая Русса Распечатать расписание поезда