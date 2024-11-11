Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 824Ь Яссы-Сокола — Кишинёв. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
12:40
4 ч. 25 мин.
17:05
7
Маршрут следования поезда 824Ь Яссы-Сокола — Кишинёв на карте со всеми остановками
Расписание поезда Яссы-Сокола — Кишинёв с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Яссы-Сокола
12:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Унгень
13:57
14:37
16 км.
1 ч. 17 мин.
Корнешты
15:17
15:18
39 км.
2 ч. 37 мин.
Сипотены
15:44
15:45
56 км.
3 ч. 4 мин.
Кэлэрашь
16:00
16:01
66 км.
3 ч. 20 мин.
Стрэшень
16:35
16:36
89 км.
3 ч. 55 мин.
Кишинэу
17:05
112 км.
4 ч. 25 мин.
