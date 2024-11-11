Маршрут следования поезда 827М Орехово-Зуево — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орехово-Зуево — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орехово-Зуево
06:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павловский Посад
06:57
07:00
18 км.
0 ч. 16 мин.
Железнодорожная
07:40
07:43
59 км.
0 ч. 59 мин.
Москва
Курский Вокзал
08:08
80 км.
1 ч. 27 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Орехово-Зуево → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Грязный вонючий поезд, кругом грязь и песок. Не понимаю за что я вообще деньги заплатила?!???? Банально не могут убраться в вагоне, чтобы пассажирам было нормально ехать.
Когда ехали в вагоне – было прохладно. За окном холодно и вагон почему-то нормально не отапливался. Через час езды у меня даже ноги начали мерзнуть при этом я не мерзляк по натуре.
Вежливая проводница. Но очень старый вагон. Еще Ленин наверное на нем ездил, а то и его дедушка))) Считаю что вагоны требуют реконструкции.
Отличный поезд. Ехал до Железнодорожной. Поездка прошла отлично. Никаких претензий не имею.
Вагон старый. Туалет грязный и не БИО. Я думала что уже везде стоят нормальные туалеты, оказалось что нет. Порезанные сидения нужно ремонтировать вовремя.