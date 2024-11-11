Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 828М Москва — Орехово-Зуево
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:17
1 ч. 24 мин.
20:41
4
Маршрут следования поезда 828М Москва — Орехово-Зуево на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Орехово-Зуево с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
19:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Железнодорожная
19:41
19:42
21 км.
0 ч. 24 мин.
Павловский Посад
20:21
20:22
62 км.
1 ч. 4 мин.
Орехово-Зуево
20:41
80 км.
1 ч. 24 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Орехово-Зуево Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Почему туалет был только в первом вагоне? И куда вообще смотрят кондукторы – при посадке вообще никого не было. Пришлось самой поднимать тяжелые чемоданы. Сервис на нуле считай.
Спасибо большое за поездку. Мне все понравилось. Поезд довольно комфортный, едет плавно без резких дерганий. В самом вагоне очень чисто и уютно.
На улице было довольно жарко, в поезде отсутствуют кондиционеры, поэтому уже при посадке ощущалась сильная духота. В вагоне не особо чисто. В туалете вообще мрак и ужас. Персонал вежливый.
Брали с мужем билеты через интернет. Так что в очередях не пришлось стоять. Но не поняли до конца расположение и по итогу оказалось что будем ехать спиной вперед, хотя старались выбрать чтобы лицом. Больше никаких недостатков не вижу.
У нас как всегда из крайности в крайность бросаются. То раньше не было кондиционеров все жарились, то сейчас новые вагоны с кондиционерами, которые дуют так сильно, что в сосульку за час превращаешься.