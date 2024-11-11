Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 831М Дубна — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
06:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
06:26
06:29
4 км.
0 ч. 11 мин.
Вербилки
06:58
07:00
37 км.
0 ч. 43 мин.
Дмитров
07:19
07:22
59 км.
1 ч. 4 мин.
Лобня
07:57
07:59
95 км.
1 ч. 42 мин.
Москва Савеловская
08:30
120 км.
2 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в 6 вагоне. Очень понравились кресла – комфортные и приятно сидеть. После них спина не затекает и оббиты мягкой тканью такой. Также супер круто считаю что есть подлокотники, куда руку можно поставить в процессе по дороге. И все кресла в одну сторону направлены – никто против тебя не сидит.
Приятная комфортная температура в вагоне. Приветливые проводницы. Брал билет онлайн. Все прошло хорошо на этапе контроля. Когда ехали – проводница предлагала еду и напитки.
Кто назвал это первым классом вообще!?!?!? Розетки – не работают. Телефон не зарядить. Дикость какая! 21 век. Пришлось просить у соседа зарядку переносную.
В туалете отсутствовала вода. Как так можно? В остальном все ок. Сидения приятые, после поездки в 2-3 часа вообще не устаешь.
Ну я бы сказала что вагоны не самые комфортные, которые могли бы быть, но вполне отличные. Ехать можно. В вагоне было мало людей, так что свежего воздуха было достаточно.