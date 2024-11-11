Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 832М Москва — Дубна (ст. Большая Волга). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
09:55
1 ч. 56 мин.
5
Маршрут следования поезда 832М Москва — Дубна (ст. Большая Волга) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Дубна (ст. Большая Волга) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Савеловская
09:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лобня
10:22
10:23
25 км.
0 ч. 27 мин.
Дмитров
10:58
11:01
61 км.
1 ч. 3 мин.
Вербилки
11:20
11:21
83 км.
1 ч. 25 мин.
Большая Волга
11:51
116 км.
1 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Очень понравилось, что машинист по дороге очень внятно и разборчиво объявлял все остановки поезда. Впервые ехала и не беспокоилась, чтобы не прозевать свою остановку.
Поездка прошла супер! В вагоне было очень мало людей, поэтому спустя минут 30 все сели на те места, которые им больше всего понравились. Также было не жарко. Ненавижу, когда в вагоне потеешь.
Благодарю персонал и работников поезда за оказанные удобства по дороге. Поездка очень понравилась. Ехать было комфортно и удобно. Сидения удобные.
Хорошее обслуживание ,вежливые проводники. Но грязные туалеты и не было бумажных полотенец. Нечем было руки вытереть.
Нормальный поезд. По сравнению с другими очень даже ничего так едет. Благодарю Анну (проводницу нашего вагона) за улыбки и хорошее настроение. А также за сервис.