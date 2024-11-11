1 ч. 51 мин.
14:55
5
Маршрут следования поезда 833М Дубна (ст. Большая Волга) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна (ст. Большая Волга) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Большая Волга
13:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вербилки
13:35
13:37
33 км.
0 ч. 31 мин.
Дмитров
13:57
13:59
55 км.
0 ч. 53 мин.
Лобня
14:28
14:29
91 км.
1 ч. 24 мин.
Москва Савеловская
14:55
116 км.
1 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
В вагоне нет вообще никаких столиков. Даже если закажешь еду, то поставить ее некуда, приходится все держать в руках. Я ехала в 1 вагоне. Туалет вообще грязный и вонючий, зайти невозможно.
Кресла вообще невозможно откинуть. В вагоне грязно. Из положительных моментов – приятный доброжелательный персонал. Улыбчивые проводницы. Вежливо общаются, не хамят.
В вагоне вообще не работает кондиционер. К середине поездки стало жарко и душно. Ехать было невыносимо. Причем форточки не открываются вообще.
За окном было 32 градуса тепла, а в поезде вообще не работал кондиционер. Семь потов сошло, пока доехали. Очень неприятные ощущения от поездки. Выходил из вагона – мечтал о душе.
Ехала с ребенком. Хорошо хоть было мало людей в вагоне – так я пересела на места, куда не светит солнце. Так бы вообще зажарилась. В туалете было грязно.