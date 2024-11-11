Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 835М Дубна — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 835М Дубна — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дубна — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дубна
20:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Большая Волга
20:38
20:41
4 км.
0 ч. 11 мин.
Вербилки
21:11
21:12
37 км.
0 ч. 44 мин.
Дмитров
21:30
21:33
59 км.
1 ч. 3 мин.
Лобня
22:08
22:09
95 км.
1 ч. 41 мин.
Москва Савеловская
22:35
120 км.
2 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Супер современный поезд. Приезжает и отправляется всегда строго по расписанию. Персонал всегда очень вежливый и ни разу не был замечен за хамством, как бывало в некоторых других поездах.
В поезде все было отлично, если исключить состояние туалета. Туалет просто ужас – дура в полу. Вот и весь туалет. И это в 21 веке. Даже умывальника не было!!!!
Не понравился потому что не было столиков и как не откидывались сидения. Проводница была себе на уме появлялась за все время раза 3, хотели заказать чай но пока она появилась уже перехотелось.
Поезд становится больше похож на электричку, чем на нормальный поезд. Раньше были сидения получше, были столики. Сейчас ничего нет. Сверху постоянно дуло.
Брал билет через интернет. Ехал в 3 вагоне. Поезд понравился, довез до пункта назначения с комфортом. Проводница вежливая девушка. На все вопросы ответила и помогла.