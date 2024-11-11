Маршрут следования поезда 835С Ковров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ковров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ковров 1
03:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
03:32
03:45
60 км.
0 ч. 32 мин.
Орехово-Зуево
04:44
04:46
157 км.
1 ч. 44 мин.
Москва
Курский Вокзал
06:20
239 км.
3 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
поезд очень удобный и комфортный. Едет быстро и с ветерком. Одним словом ласточка. Поездка очень понравилась и оставила только приятные впечатления.
Ночью свет никак не приглушается, поспать практически невозможно. Вы знали, что когда светло – не выделяется мелатонин и человек не может нормально заснуть??? Хотя бы приглушали бы.
Часто призодится ездить на этом поезде по работе. Вполне комфортный состав. Проводницы всегда профессионалы своего дела. Сервис на высшем уровне, проверено не один раз.
На мой взгляд единственным существенным недостатком этого поезда является то, что негде чемодан поставить так как между сидениями места мало для ног и чемодана и иногда приходится держать его на руках.
В поезде возник конфликт между пассажирами, спустя минут 5 пришел начальник поезда и решил все недомолвки. Спасибо руководству! Хороший современный поезд и очень хорошие люди.