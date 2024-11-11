Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 836М Москва — Дубна на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Дубна с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Савеловская
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лобня
22:25
22:26
25 км.
0 ч. 25 мин.
Дмитров
23:00
23:03
61 км.
1 ч. 0 мин.
Вербилки
23:20
23:21
83 км.
1 ч. 20 мин.
Большая Волга
23:49
23:50
116 км.
1 ч. 49 мин.
Дубна
00:01
120 км.
2 ч. 1 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
За тот сервис который я получила в этом поезде считаю берут слишком дорого! Потому что нет ни нормального туалета, ни урн для мусора. Кресла так вообще жесткие такие, что усидеть нормально невозможно.
Персонал хороший. Состояние вагона оставляет желать лучшего. В туалете страх и ужас. Как будто месяц не мыли полы, такие черные засаленные пятна по углам и очень воняет.
Я ехал во 2 вагоне. Было хорошо. Проводница адекватная. Вагон не добитый, сидения вполне комфортные. Перед каждой остановкой говорили название что за она, так что пропустить свою невозможно.
Заказала кофе у проводницы – н заказывайте его. Муть и фу-фу-фу. Или это я привыкла к нормальным сортам, что уже не воспринимаю что-то классом пониже, или у них ну реально кофе полный отстой!!!
Сидения не удобные. Не откидываются. И окна поддувает, мне постоянно в правый глаз дуло, не знала как сесть, чтобы убрать этот дискомфорт.