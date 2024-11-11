Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 840Х Москва — Рязань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 840Х Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
07:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 88км
08:23
08:24
81 км.
1 ч. 11 мин.
Голутвин
08:52
08:53
108 км.
1 ч. 40 мин.
Луховицы
09:09
09:10
126 км.
1 ч. 57 мин.
Фруктовая
09:21
09:22
141 км.
2 ч. 9 мин.
Рыбное
09:46
09:47
166 км.
2 ч. 34 мин.
Рязань 1
10:07
183 км.
2 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень приветливый и вежливый персонал. Даже удивилась, давно такого в поездах не наблюдала. В вагоне все в порядке, чистота и ухоженность.
Когда ехала в вагоне – вся замерзла и продрогла, потому что без остановки работал кондиционер. Просила проводника сделать его поменьше но он сказал что кондиционер вообще нельзя отключить. Так что если едете на этом поезде – берите на всякий случай теплую одежду.
Очень приятные и дружелюбные проводницы в этом поезде. Интернет хорошо работает, всегда вкусный чай/кофе. Приятно проехаться на таком поезде, побольше бы таких.
На сидениях были замечены крошки и мусор, насколько я понимаю, от прошлых пассажиров не убирались. Нужно после каждого рейса делать уборку и как минимум нормально пылесосить потому что люди постоянно что-то едят и оставляют на местах много мусора.
В нашем вагоне не работал туалет, приходилось ходить через 2 вагона. Когда у тебя маленькие дети – такое себе путешествие. Кондиционер не работал в нашем вагоне, хотя в соседнем все было нормально.