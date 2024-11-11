Расписание поезда Рязань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рязань 1
07:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рыбное
08:01
08:02
17 км.
0 ч. 15 мин.
Фруктовая
08:23
08:24
42 км.
0 ч. 37 мин.
Луховицы
08:36
08:37
57 км.
0 ч. 50 мин.
Голутвин
08:53
08:54
75 км.
1 ч. 7 мин.
Платформа 88км
09:14
09:15
102 км.
1 ч. 28 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:26
183 км.
2 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Если в целом описать впечатления о поездке в нескольких предложениях – то это спокойная тихая поездка в комфорте. Именно так я бы мог охарактеризовать эту поездку.
Жаль что до сих пор не могут никак установить нормальные розетки для зарядки телефонов и чтобы можно было подключить компьютер и работать во время дороги. Сидения на мой взгляд можно было бы доработать, если бы добавить к ним сзади поддержку поясницы. Сидеть было бы гораздо приятнее.
10 вагон – в умывальнике туалета не было воды. Я по привычке набрала мыла жидкого и включила воду – а там сюрприз!!! Очень рассердилась, хорошо что были влажные салфетки, так хоть руки смогла нормально вытереть.
Я считаю что ненормально когда в 30 градусную жару в вагоне не работает кондиционер, который там есть но он просто неработает. Так можно получить тепловой удар, причем очень даже легко.
Поезд отличный, поездка как обычно прошла замечательно! Ехала с детьми, они всю дорогу смотрели в окно и слушали сказки. В вагоне было довольно чисто. Никакого мусора или грязи замечено не было. Проводницы тоже хорошо делали свое дело.