Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 842М Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
12:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 88км
13:48
13:49
81 км.
1 ч. 14 мин.
Голутвин
14:16
14:17
108 км.
1 ч. 42 мин.
Луховицы
14:32
14:33
126 км.
1 ч. 58 мин.
Фруктовая
14:44
14:45
141 км.
2 ч. 10 мин.
Рыбное
15:06
15:07
166 км.
2 ч. 32 мин.
Рязань 1
15:25
183 км.
2 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Если бы не поломанный туалет, в котором не закрывалась дверь вообще и постоянно стучала, когда вагон туда сюда дергался, то поездка прошла бы нормально. Однако этот инцидент сильно омрачил поездку.
Поездка прошла отлично. Персонал вежливый и приветливый. Не хватает только крюков для сумочки. Некуда повесить, а в руках держать вообще не хочется.
Поездка была комфортной и приятной. Немного грязноватые сидения, но это не только моё, а вообще во всем вагоне. Надо бы сделать полную химчистку. Поезд приехал вовремя и на станцию прибытия и отправления.
Спасибо нашему проводнику Евгению за то, что все было идеально! Очень благодарна ему за все, что он делал во время поездки. Побольше бы таких проводников!
Выбесила соседка! Реально, просто невозможно было ехать! Постоянно что-то жевала и воняла своей едой на весь вагон. Противно было ехать. Если бы не она – то все было бы нормально. Иногда какие-то тупые соседи могут испортить всю поездку. И сам поезд тут вообще ни причем.