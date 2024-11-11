Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 843Х Рязань — Москва.
Маршрут следования поезда 843Х Рязань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рязань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рязань 1
11:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рыбное
12:05
12:06
17 км.
0 ч. 18 мин.
Фруктовая
12:26
12:27
42 км.
0 ч. 39 мин.
Луховицы
12:39
12:40
57 км.
0 ч. 52 мин.
Голутвин
12:56
12:57
75 км.
1 ч. 9 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
14:27
180 км.
2 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Рязань → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Что ни поездка так в туалете несет так, как будто его никогда не убирали и убирать не собираются. В который раз я уже еду на этом поезде и в который раз это замечаю. Каждый раз неприятный осадок остается. Ничего не меняется! Стабильность!
Сами вагоны чистые, но хотелось бы сервиса получше. В туалете отсутствует бумага как туалетная так и для рук. Чем занимаются проводники и куда смотрят вообще непонятно.
Мне этот поезд очень нравится. Никогда не было никаких нареканий. Всегда вежливые работники и поезд более-менее в хорошем состоянии.
Проводницы большие молодцы! Удобные сидения и сервис просто отличный. Видимо их где-то специально обучали, потому что обслуживают как в дорогом ресторане. Вагоны тоже приличные.
У меня даже рядом с местом работала розетка, так что без проблем зарядил свой мобильник. По работникам все отлично, вопросов нет. Есть вопрос к тому, кто делал вагоны – почему так мало места для ног и их некуда вытянуть? Я 198 см ростом и для человека моей комплекции вагоны вообще не адаптированы.