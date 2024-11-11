Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 844Х Москва — Рязань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 844Х Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 88км
19:29
19:30
81 км.
1 ч. 9 мин.
Голутвин
19:53
19:54
108 км.
1 ч. 33 мин.
Луховицы
20:08
20:09
126 км.
1 ч. 48 мин.
Фруктовая
20:20
20:21
141 км.
2 ч. 0 мин.
Рыбное
20:42
20:44
166 км.
2 ч. 22 мин.
Рязань 1
21:00
183 км.
2 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Рязань Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездкой остался доволен. Поезд чистый и приятный. Проводница молодец. Кофе не очень вкусный. Я все же привык пить что-то уровнем выше. Но для большинства людей сойдет.
В нашем вагоне сильно дул кондицинер. Попросили проводника, чтобы сделал чуть поменьше или выключил. Но нам сказали что вот так отдельно нельзя сделать. Что это работает по всему поездку контроль климата и что или можно все выключить, или оставить как есть. И что выключать никто ничего не будет.
Поездка была комфортной и быстрой. Проводники знают свое дело, работают слаженно. Заметно, что не первый день на работе.
Почему в поезд пускают пьяных пасажиров, которые потом начинают качать права и громко разговаривать, нарушая общественный порядок? Что за беспредел вообще в наших поездах творится?
Быстро и четко. Как всегда. Люблю этот поезд. Ни разу меня не подводил. Каждый раз приезжает вовремя.