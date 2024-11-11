Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Рязань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рязань 1
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рыбное
16:55
16:56
17 км.
0 ч. 15 мин.
Фруктовая
17:17
17:18
42 км.
0 ч. 37 мин.
Луховицы
17:31
17:32
57 км.
0 ч. 51 мин.
Голутвин
17:48
17:49
75 км.
1 ч. 8 мин.
Платформа 88км
18:10
18:11
102 км.
1 ч. 30 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:29
183 км.
2 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Хотела найти розетку, чтобы подзарядить телефон (перед поездкой забыла). И оказалось, что рядом нет ни одной розетки. На весь вагон пара штук. И что вы предлагаете мне – стоять и куковать перед телефоном, пока он не зарядится? Не оставлю же я его в другом конце вагона без присмотра.
Брал 1 класс для того чтобы можно было в дороге поработать за ноутбуком нормально, а по итогу оказалось что розетки не работают вообще, питания нет. Вот и сервис.
Спасибо за хорошую работу Игорю, который был проводником в нашем вагоне. Он очень большой молодец!!! Благодаря таким людям, как он, удается насладиться поездкой по полной программе.
Поезд как поезд. Как по мне так сильно задрали вверх цену билета. Ну нереально столько денег платить, сервис должен быть выше за эти деньги.
Ехала в поезде и дремала. Комфортная температура воздуха, никто не бегал и не орал. Отдохнула на славу можно сказать.