19:35
6 ч. 5 мин.
01:40
7
Маршрут следования поезда 846Э Черкесск — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Черкесск — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Черкесск
19:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Невинномысская
20:34
21:10
44 км.
0 ч. 59 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
21:58
22:00
121 км.
2 ч. 23 мин.
Кавказская
22:46
22:48
186 км.
3 ч. 11 мин.
Тихорецкая
23:30
23:32
244 км.
3 ч. 55 мин.
Батайск
01:20
01:21
389 км.
5 ч. 45 мин.
Ростов Главный пригородный вокзал
01:40
398 км.
6 ч. 5 мин.
