Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 846С Ростов-на-Дону — Черкесск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
05:28
6 ч. 18 мин.
11:46
Маршрут следования поезда 846С Ростов-на-Дону — Черкесск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Черкесск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов Главный пригородный вокзал
05:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
05:43
05:44
9 км.
0 ч. 15 мин.
Тихорецкая
07:51
07:53
154 км.
2 ч. 23 мин.
Кавказская
08:32
08:34
212 км.
3 ч. 4 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
09:22
09:24
277 км.
3 ч. 54 мин.
Невинномысская
10:16
10:46
354 км.
4 ч. 48 мин.
Черкесск
11:46
398 км.
6 ч. 18 мин.
