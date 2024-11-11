Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 850М Москва — Рязань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 850М Москва — Рязань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рязань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Голутвин
19:14
19:16
105 км.
1 ч. 51 мин.
Луховицы
19:32
19:34
123 км.
2 ч. 9 мин.
Фруктовая
19:50
19:51
138 км.
2 ч. 27 мин.
Рыбное
20:15
20:16
163 км.
2 ч. 52 мин.
Рязань 2
20:34
180 км.
3 ч. 11 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Рязань Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вот как с таким можно смириться, когда в поезде вообще нет розеток от слова совсем!!! Одна, реально только ОДНА розетка на ВЕСЬ вагон. В котором у каждого есть телефон и так далее. Ну разве это нормально в текущих современных реалиях так делать-то!?
Поездка прошла на удивление гладко и замечателно. Я последние 2 раза до этого ездил в поезде, где постоянно была какая-то ДИЧЬ. То пьяная драка, то собачники какие-то ехали. В этом поезде была тишь да гладь. Благодарю.
Машинист какой-то резкий. Пару раз так дергался, что я чуть не упала. Ну нельзя же так резко, не дрова же везете! Остальные моменты терпимы.
Я ехала в 10 вагоне 17.07. 2021 года. Поездка была отличная. В вагоне не жарко. Работал кондиционер. Пассажиров было не много. По вагону гулял небольшой прохладный ветерок. Поездка очень понравилась!!!
По дороге не было интернета вообще. В реклмках везде говорится что есть. Фуфло. Не верьте. Отьезжаешь от вокзала и на этом интернет каюкается. Разводило на каждом шагу.