Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 851Г Рязань — Москва.
Маршрут следования поезда 851Г Рязань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рязань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рязань 2
15:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рыбное
15:53
15:54
17 км.
0 ч. 18 мин.
Фруктовая
16:16
16:17
42 км.
0 ч. 41 мин.
Луховицы
16:29
16:30
57 км.
0 ч. 54 мин.
Голутвин
16:45
16:46
75 км.
1 ч. 10 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
18:15
180 км.
2 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я ехала в 10 вагоне. Было тепло и очень уютно. Проводница вежливая девушка. Никаких нареканий по обслуживанию и самому поезду у меня нет.
Это не поезд, а обычная электричка, причем стоит она целых 800 рублей за буквально полчаса езды. И всю дорогу солнце фигачит в глаза, потому что в этом «супер поезде» даже банально нет зановесок!!!!!!!!!
В 8 вагоне не работал кондиционер. Слава богу проводники додумались распределить людей по другим вагонам. Но у меня возникает вопрос – а что было бы, если бы проводники не распределили людей??? Если бы не было мест? Мы бы подыхали от жары в этом поезде?
Поезд тихий, едет плавно и хорошо. Если сравнивать с тем, ехать на автомобиле или напоезде, то на поезде даже быстрее ехать.
По дороге отсутствует интернет в поезде. Был только на вокзале, после того как тронулись – подсоединен, но ничего не качает. Не понимаю, зачем рассказывать в рекламе что интернет есть, когда его по факту всю дорогу нет!