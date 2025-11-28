Маршрут следования поезда 872С Сочи — Краснодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сочи — Краснодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Аэропорт Сочи
04:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
04:47
05:09
2 км.
0 ч. 9 мин.
Хоста
05:18
05:19
10 км.
0 ч. 40 мин.
Сочи
05:37
05:47
23 км.
0 ч. 59 мин.
Дагомыс
06:00
06:03
32 км.
1 ч. 22 мин.
Лоо
06:12
06:16
39 км.
1 ч. 34 мин.
Лазаревская
06:55
06:57
71 км.
2 ч. 17 мин.
Шепси
07:22
07:23
90 км.
2 ч. 44 мин.
Туапсе
07:35
07:40
98 км.
2 ч. 57 мин.
Горячий Ключ
09:08
09:13
159 км.
4 ч. 30 мин.
Краснодар 1
10:03
201 км.
5 ч. 25 мин.
