Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 879Б Могилев — Солигорск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Могилев — Солигорск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Могилев 1
06:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Воничи
07:09
07:10
66 км.
0 ч. 52 мин.
Несета
07:26
07:27
85 км.
1 ч. 9 мин.
Елизово
07:41
07:42
105 км.
1 ч. 24 мин.
Осиповичи 1
08:00
08:10
130 км.
1 ч. 43 мин.
Деревцы
08:20
08:21
137 км.
2 ч. 3 мин.
Дараганово
08:31
08:32
146 км.
2 ч. 14 мин.
Старые Дороги
08:51
08:52
167 км.
2 ч. 34 мин.
Верхутино
09:10
09:11
183 км.
2 ч. 53 мин.
Уречье
09:21
09:22
192 км.
3 ч. 4 мин.
Некраши
09:33
09:34
206 км.
3 ч. 16 мин.
Слуцк
09:46
09:48
218 км.
3 ч. 29 мин.
Калий 3
10:12
10:13
234 км.
3 ч. 55 мин.
Солигорск
10:26
242 км.
4 ч. 9 мин.
