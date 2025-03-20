Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 880Б Солигорск — Могилев на карте со всеми остановками
Расписание поезда Солигорск — Могилев с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Солигорск
17:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калий 3
17:32
17:33
8 км.
0 ч. 13 мин.
Слуцк
17:55
17:57
24 км.
0 ч. 36 мин.
Некраши
18:09
18:10
36 км.
0 ч. 50 мин.
Уречье
18:21
18:22
50 км.
1 ч. 2 мин.
Верхутино
18:32
18:33
59 км.
1 ч. 13 мин.
Старые Дороги
18:51
18:53
75 км.
1 ч. 32 мин.
Дараганово
19:13
19:14
96 км.
1 ч. 54 мин.
Осиповичи 1
19:32
19:42
113 км.
2 ч. 13 мин.
Елизово
20:02
20:03
138 км.
2 ч. 43 мин.
Несета
20:17
20:19
158 км.
2 ч. 58 мин.
Воничи
20:36
20:40
177 км.
3 ч. 17 мин.
Друть
20:57
20:58
198 км.
3 ч. 38 мин.
Могилев 1
21:33
242 км.
4 ч. 14 мин.
